قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تمكنت من أداء 7.2 مليون امتحان إلكتروني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مشيرًا إلى الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول من الصفوف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية « mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه تم الانتهاء من الامتحانات النظرية لطلاب التعليم الفني، والتي بلغت 10 ملايين امتحان ورقي، لافتًا إلى نجاح الوزارة في إجراء 27.2 مليون امتحان إلكتروني من بوم السبت وحتى نهاية الأسبوع.

وأوضح أن نسبة الطلاب الذين تمكنوا من التسجيل على منصة الامتحان الإلكتروني بلغت 99.7%، ذاكرًا أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات يوم السبت وصل إلى 550 ألف؛ نظرًا للأعطال في الشبكات.

وأشار إلى ضورة التفرقة بين تسريب الامتحان والغش الإلكتروني، موضحًا، أن الوزارة كانت تعاني من مشكلة في الشبكات لهذا تم تقسم المحافظات للدخول على منصة الامتحان تباعًا في الساعة التاسعة ثم العاشرة، ما ترتب عليه تداول الطلاب للامتحان.

وتابع: «دا معناه أن الولاد مش عارفين أين تقع مصلحتهم؟، والخاسر الوحيد هو اللي عش لأنه فقد فرصة التدريب على الامتحان»، مؤكدًا أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ليست بدرجات وإنما نجاح ورسوب فقط.