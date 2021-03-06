الأزهر للفتوى يوضح سبب إجازة تناول لقاح كورونا بنهار رمضان

قال معاذ عبدالرحمن، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن تطعيم كورونا لا يفطر، لأنه ليس طعامًا أو شرابًا، إذ يكون من خلال حقن ذراع الإنسان بالمادة الدوائية.

وأضاف عبدالرحمن، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم السبت، أنه يشترط في الشيء المفسد للصوم أن يدخل الجسم من منفذ معتاد كالأنف والفم، وأن يستقر في الجوف.

وأكد أن المسائل في هذا الشأن محل خلاف بين الفقهاء، مضيفًا أن مركز الفتوى يؤكد في شهر رمضان من كل عام أن الحقن الدوائية لا تفطر، بينما الراجح في حقن التغذية أنها مفطرة إذا قُصد منها التغذية لذاتها.

وذكر عضو مركز الأزهر للفتوى، أن حقن الأنسولين لا تفطر، ناصحًا مرضى السكر بتناول الجرعة بشكل عادي.

وأكدت لجنة الفتاوى الإلكترونية بمركز الأزهر، أنه لا يفطر الصائم بالتطعيم ضد فيروس كورونا ما دام أن اللقاح المستخدم في التطعيم يدخل بدنه عن طريق الجلد بالحقن، فالجلد ليس منفذًا للجوف، وإن كان الأولى تأخيره لما بعد الإفطار.