طرق مختلفة لاستخدام قناع بياض البيض ليتناسب مع نوع البشرة

تستخدم بعض الفتيات العديد من العناصر الغذائية الطبيعية لعمل قناع للوجه؛ كمحاولة للحصول على بشرة بيضاء دون اللجوء إلى الكريمات وغيرها من أنواع مستحضرات العناية بالبشرة لتقليل الأضرار الناتجة عنها مع الوقت، ومن الأشياء المستخدمة، بياض البيض، فهل يفيد في تفتيح البشرة؟

بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي" البريطاني الذي يقدم نصائح صحية، فإن بياض البيض يمتص الدهون الزائدة من الجلد ويساعد في شد البشرة، لكنه لا يفيد في الحصول على درجات تفتيح أعلى.

ويمكن استخدام قناع بياض البيض بأشكال مختلفة تتناسب مع أنواع البشرة، لكن قبل وضع البيض على الوجه، يجب التأكد من نظافة اليدين والبشرة، وعدم ترك القناع أكثر من 15 دقيقة، وعمل اختبار على مساحة صغيرة من الوجه للتأكد من عدم المعاناة من الحساسية قبل التطبيق الكامل.

- قناع بياض البيض للبشرة الدهنية

ضعي بياض بيضة واحدة مع عصير نصف ليمونة في وعاء، ثم اخفقي المزيج جيدًا حتى تتجانس المكونات، وضعي طبقة رقيقة من القناع على الوجه باستخدام فرشاة وجه نظيفة، وذلك بعد غسل الجلد بالماء الدافئ.

اتركي القناع 10 دقائق ثم نظفي الوجه بالماء الدافئ، واستخدمي القناع حتى 3 مرات أسبوعيًا.

- قناع بياض البيض للبشرة المختلطة

اخفقي بياض بيضة حتى يصبح أبيض ورغويًا، واخلطي معه ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل، وقبل وضع الماسك، اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

اتركي القناع على الجلد 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الدافئ، وفي حالة الشعور بحرقة بمجرد وضع الماسك، يجب إزالته فورًا لأن هذا يعني أن الجلد لا يتحمل الليمون.

- قناع بياض البيض للبشرة الجافة

ضعي بياض بيضة واحدة مع 7 حبات عنب في الخلاط ويفضل بالبذور، واخلطيهم حتى يصبح المزيج ناعمًا، وطبقي القناع على الوجه باتجاه تصاعدي بعد غسل البشرة بالماء الدافئ.

اتركي القناع لمدة 15 دقيقة، ونظفي البشرة بعدها بالماء الدافئ، ثم ضعي مرطبا.