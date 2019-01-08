يعتبر الإسهال أثناء التسنين أمرا طبيعيا عند الأطفال، الذين يمكن أن يحتاجوا إلى تغيير الحفاضة أكثر من 8 مرات في اليوم، لكن يمكن أن تخلط الأمهات بين الإسهال الناتج عن التسنين والحالات الأخرى؛ وذلك لأن هناك 1 من بين 3000 طفل يولد بأسنانه الأولى، لكن معظم الأطفال يحصلون على أسنانهم ما بين 4 إلى 7 أشهر، وفي بعض الأحيان حتى بعد 12 شهرًا.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول أعراض وعلاج الإسهال الناتج عن التسنين عند الأطفال.

• علامات تدل على أن طفلك يعاني من التسنين:

- العض والمص:

إذا كان طفلك يعض ويمص كل شيء في متناول اليد، فهذه محاولة لجعل اللثة تشعر بالتحسن لخروج الأسنان، وفي هذه الحالة يعرف الطفل كيفية تهدئة نفسه.

- ألم اللثة:

اللثة الحساسة يمكن أن تجعل الطفل ينفعل، لذلك إذا كان الطفل يشعر بالضيق دون سبب، فأنت بحاجة إلى التحقق مما إذا كان يعاني من التسنين.

- زيادة اللعاب:

هل الجزء الأمامي من قميص طفلك رطب طوال الوقت؟ هل يسيل لعابه أكثر بقليل من المعتاد؟ حيث إن جميع الأطفال يعضون ويمضغون ويسيل لعابهم أكثر في حوالي 4 أشهر أثناء التسنين.

- الطفح الجلدي بالوجه:

يعتبر وجود طفح جلدي في الوجه من الرطوبة المستمرة لسيلان اللعاب، علامة على مرحلة التسنين.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم:

يمكن أن يكون الارتفاع الطفيف في درجة حرارة الجسم بسبب تسنين طفلك.

• الإسهال أثناء التسنين

إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فقد يكون البراز أصفر ولينًا وسيلانًا وأحيانًا متكتلا، بينما إذا كان الطفل يتغذى بالحليب الاصطناعي، فإن البراز يتحول إلى لون بني وله قوام أكثر سمكًا.

• لماذا يصاب الأطفال بالإسهال أثناء التسنين؟

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، فإن التسنين لا يسبب الإسهال بشكل مباشر، ولكن هناك أسباب أخرى لإصابة الأطفال بالإسهال أثناء التسنين، حيث يبدأ التسنين عادة في حوالي 4-6 أشهر، أو عندما يبدأ الآباء في تقديم الأطعمة الصلبة لأطفالهم، حيث يستغرق الجهاز الهضمي للطفل وقتًا حتى يعتاد على الأطعمة الجديدة، مما قد يتسبب في تغيير برازه، ويؤدي إلى الإسهال.

• علاج الإسهال عند الأطفال:

إذا كان طفلك على ما يرام ولا يفقد وزنه، فكل ما تحتاجينه لعلاج الإسهال هو الاستمرار في تغيير حفاضته وتقديم السوائل والأطعمة له، مع الحرص على الحفاظ على رطوبة الطفل، حيث قد يؤدي الجفاف إلى بعض المشكلات الأخرى الخطيرة.

• نصائح لتخفيف آلام التسنين:

- افركي لثة طفلك بإصبعك، حيث يمكن أيضًا استخدام قطعة قماش قطنية مغموسة في الماء لتخفيف الألم.

- يمكن إعطاؤهم لعبة تسنين مبردة للمضغ، وملعقة باردة، وطعام مبرد في مغذي شبكي.

- إذا كان طفلك يبكي ولا يستطيع تحمل آلام الأسنان، يمكن استشارة الطبيب وإعطاء مسكنات الألم للأطفال.

• متى يجب استشارة الطبيب؟

- لا يزول الإسهال بعد أسبوعين.

- يعاني طفلك من الحمى لأكثر من 2-3 أيام.

- يوجد دم في البراز.

- فقدان الوزن.

- الجفاف.