كرمت وزارة قطاع الاعمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بسبب تحقيقها ثانى أكبر نسبة أرباح على مستوى شركات قطاع الأعمال خلال العام المالى الماضى 2019/2020.

وقال اللواء ممدوح دراز العضو المنتدب للشركة لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إن شركته تمكنت من تحقيق 1.4 مليار جنيه اربح خلال العام المالى الماضى، مقابل ايرادات بلغت 2.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وتمكنت شركته من تداول 950 ألف حاوية العام الماضى، رغم التأثيرات السلبية لفيرس كورونا التى ادت انخفاض حجم الواردات والصادرات.

ما أدى إلى انخفاض حجم تداول الحاويات بداخل محطتى ميناء الإسكندرية والدخيلة التى تتولى الشركة إدارتهم.

ولفت إلى أن شركته مستمرة فى خطة تطوير معداتها، مشيرا إلى أنه تم شراء أوناش جديدة خلال العام الماضى بهدف التمكن من زيادة معدلات تداول الحاويات بداخل ميناء الإسكندرية.