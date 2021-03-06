رئيس قطاع كهرباء شمال سيناء: حزمة مشروعات هامة لخدمة المحافظة

أعلن خالد عيد رئيس قطاع شبكات كهرباء شمال سيناء، حزمة مشروعات يجرى تنفيذها لخدمة مراكز المحافظة.

وأوضح عيد في تصريحات إعلامية، أنه جاري البدء في إنشاء خط الـ٦٦ (العريش / الشلاق / بغداد) لتغذية رفح والشيخ زويد، وإنشاء دائرتين مزدوجتين لحل مشكلة الانقطاع المؤقت للكهرباء بالشيخ زويد، مضيفا أنه تم توصيل التيار الكهربائي لقرى التجمعات التنموية (النثيله ١ ، ٢، وصدر الحيطان والطيبة والجيفة).

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ خط الـ٥٠٠ كيلو فولت شبكة كهرباء موحدة لربط مصر بالسعودية وتحقيق الاستفادة المشتركة بين البلدين، جاري عمل اللازم من شبكات كهرباء خاصة بمحطة تحلية المياه العملاقة في الكيلو ١٧ والمنطقة الصناعيه بالمساعيد وسوق الجملة.

وتابع أن منظومة أحلال العدادات القديمة بعدادات إلكترونية يتم خلال ٢٤ ساعة، وأن الشركة تجري الصيانات اللازمة استعدادات لشهر رمضان والموسم الصيفي لتحقيق انتظام امدادات التيار الكهربائي.