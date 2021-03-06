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تقدم بوابة الشروق تغطية لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام فيتا كلوب التنزاني في اللقاء الذي يقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

انطلاق المباراة

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‏ خط الدفاع: بدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف ومحمود وحيد.

‏ خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي.

خط الهجوم: والتر بواليا‏.

الأهلي يجري عمليات الإحماء

فريقنا يجري عمليات الأحماء قبل انطلاق المباراة 🦅



🔴#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/7APSAptRc7 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 6, 2021

وإليكم ترتيب المجموعة

1- سيمبا التنزاني في المركز الأول برصيد 7 نقاط.

2- فيتا كلوب في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

3- الأهلي المصري في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

4- المريخ السوادني في المركز الرابع برصيد نقطة واحد.