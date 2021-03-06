 بولندا: مقتل 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين في حادث حافلة قادمة من أوكرانيا - بوابة الشروق
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بولندا: مقتل 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين في حادث حافلة قادمة من أوكرانيا

الشرطة البولندية
الشرطة البولندية
وارسو - د ب أ:
نشر في: السبت 6 مارس 2021 - 12:22 م | آخر تحديث: السبت 6 مارس 2021 - 12:24 م


ذكرت وسائل إعلام محلية، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 40 آخرون، في حادث مروري تعرضت له حافلة على طريق "إيه4" السريع بالقرب من منطقة "برزيميسل" جنوب شرق بولندا.

ووقع الحادث حوالي منتصف الليلة الماضية، عندما انحرفت حافلة، قادمة من أوكرانيا على متنها 57 شخصا، جميعهم أوكرانيون عن الطريق السريع، بالقرب من محطة استراحة وسقطت في حفرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة، وتردد أن ثمانية تعرضوا لإصابات خطيرة.

وكانت الحافلة في طريقها نحو الحدود البولندية الأوكرانية. وتم تحويل حركة المرور على طريق "إيه 4" السريع بشكل مؤقت.

وتحقق الشرطة والنيابة في السبب وراء الحادث.

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