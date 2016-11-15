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محكمة هونج كونج ترجئ البت في الإفراج بكفالة عن 11 ناشطا

هونج كونج - د ب أ
نشر في: السبت 6 مارس 2021 - 12:20 م | آخر تحديث: السبت 6 مارس 2021 - 12:20 م

أرجأت إحدى محاكم هونج كونج، اليوم السبت، جلسات استماع للإفراج بالكفالة عن 11 ناشطا مواليا للديمقراطية يواجهون اتهامات بموجب قانون الأمن الوطني.

وقال قاضي المحكمة العليا إستر توه، إن جلسات الاستماع سوف تعقد في 11 و13 مارس، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وسوف يظل المدعي عليهم، وهم ضمن مجموعة من 47 شخصا محتجزين على ذمة القضية.

كانت جلسات المحاكمة قد بدأت الاثنين الماضي، ويواجه الأشخاص الـ47 أولا اتهامات بالتآمر لتقويض سلطة الدولة العام الماضي، وهي إحدى الانتهاكات الأربعة لقانون الأمن القومي الجديد، الذي فرضته بكين. وتشمل الاتهامات الأخرى الانفصال والإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية. وتتعلق اتهامات التقويض بانتخابات أولية غير رسمية، أجريت في يوليو العام الماضي.

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