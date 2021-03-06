إصابة شخصين في تصادم سيارة بـ4 سيارات على طريق أجا بالدقهلية

أصيب شخصان، بإصابات خطيرة، فى حادث على طريق أجا - المنصورة، عقب تصادم سيارة نقل أثناء نزولها من كوبرى أجا العلوى بـ4 سيارات أخرى.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث مروع على طريق أجا بعد نزلة كوبرى أجا باتجاه المنصورة بين سيارة نقل و٤ سيارات ووجود مصابين.

انتقل على الفور ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومسؤولى المرور ورئيسة مجلس مدينة أجا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن سيارة نقل بحمولتين كانت تسير بسرعة كبيرة من منزل كوبرى أجا العلوى باتجاه سندوب وبعد مدخل عزبة العرب بـ٣٠٠ متر كان الطريق متوقف لوجود حادث أخر قرب قرية نوسا، مما أدى لتصادم السيارة النقل لسيارة ملاكى واصطدامهما بـ٣ سيارات أخرى.

وأسفر الحادث عن إصابة (نزيهة عمار - ٥٢ سنة)، ومقيمه شارع الجلاء بالمنصورة، و

(محمد السعيد - ٤٠ سنة) ومقيم منية سمنود بأجا، ونقلا لمستشفى أجا وتلقا العلاج اللازم، وصرح لهما بالخروج فيما تمكن سائق السيارة النقل من الهرب وجارى البحث عنه.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم التحفظ على السيارة النقل المتسببه فى الحادث والسيارات الأخرى.