 أبو الغيط يبحث مع وفد الائتلاف الوطني للمعارضة السورية الأوضاع في البلاد - بوابة الشروق
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أبو الغيط يبحث مع وفد الائتلاف الوطني للمعارضة السورية الأوضاع في البلاد

أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية
أ ش أ
نشر في: الأحد 6 مارس 2022 - 7:09 م | آخر تحديث: الأحد 6 مارس 2022 - 7:09 م

بحث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال استقباله، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، سالم المسلط، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة، الأوضاع على الأرض في سوريا، وبخاصة ما يتعلق بتصاعد المعاناة الإنسانية، وتزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على السكان في كافة مناطق سوريا بلا استثناء.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيط، استمع لتقديرات الوفد حول المسار المُعطل للعملية السياسية في سوريا، والذي ترعاه الأمم المتحدة في إطار قرار مجلس الأمن 2254.

ونقل المصدر عن الأمين العام تأكيده خلال المقابلة بأن الحل السياسي يظل هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية المستحكمة في سوريا، كما يبقى هذا الحل السبيل لضمان وحدة الأراضي السورية، وتكامل البلاد الإقليمي، واستقلالها.

وعبر الأمين العام عن دعمه للشعب السوري الذي عانى الكثير عبر العقد الماضي، مُؤكدا اقتناعه بضرورة القيام بكل ما هو ممكن في المرحلة الحالية من أجل وقف هذه المعاناة، واستعادة الحياة الطبيعية للسوريين في وطنٍ مستقل يعيشون فيه بكرامة وإنسانية.

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