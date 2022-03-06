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اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة الفصل الدراسي الأول دور يناير 2022 بكلية العلوم.
وأعلن الدكتور عادل نصار عميد الكلية، أن نسبة النجاح بلغت 100% بجميع الأقسام، وبلغت 79% بقسم الكيمياء.