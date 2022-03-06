 بنسبة 100%.. رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة دور يناير 2022 بكلية العلوم - بوابة الشروق
الأحد 6 مارس 2022 3:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟
النتـائـج تصويت

بنسبة 100%.. رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة دور يناير 2022 بكلية العلوم

الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
مروة حماد
نشر في: الأحد 6 مارس 2022 - 3:08 م | آخر تحديث: الأحد 6 مارس 2022 - 3:09 م

اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة الفصل الدراسي الأول دور يناير 2022 بكلية العلوم.

وأعلن الدكتور عادل نصار عميد الكلية، أن نسبة النجاح بلغت 100% بجميع الأقسام، وبلغت 79% بقسم الكيمياء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك