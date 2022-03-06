الكشف على ٦٢٨ مواطنا من مرضى العيون ضمن مبادرة «عينيك في عنينا» بدمنهور

أعلنت محافظة البحيرة الكشف على ٦٢٨ مواطنا من مرضى العيون للأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "عينيك في عنينا" بدمنهور.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار عمل مبادرة "عنيك في عنينا" بمحافظة البحيرة، والتي تنفذها مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتنسيق مع مؤسسة بنك مصر للتنمية برعاية مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين.

وأوضح الدكتور هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة ومن خلال مبادرتها عنيك في عنينا وقعت الكشف الطبى على ٦٢٨ مواطنا من مرضى العيون، ضمن القافلة التى تم تنظيمها بقرية نفره بمركز دمنهور، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.