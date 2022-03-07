المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: أي هجوم على المدنيين جريمة حرب

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الاحد، إن "أي هجوم على المدنيين يعد جريمة حرب".

وفي مقابلة متلفزة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قالت جرينفيلد، ردًا على تساؤل حول لقطات تظهر قصف مناطق مدنية "أي هجوم على المدنيين هو جريمة حرب، إننا نعمل مع شركائنا لجمع وتقديم معلومات حول هذا الأمر حتى نتمكن من التحقيق في هذا الأمر وجعلها جاهزة في حالة عرض جرائم الحرب".

وأضافت أن المسئولين الأمريكيين يخططون لفرض مزيد من العقوبات على الكيانات والأشخاص الروسية، مضيفًة أن الإجراءات الحالية بدأ تأثيرها يظهر بالفعل.