الجزائر والسعودية يوقعان غدا مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي

يزور وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، اليوم الأحد، المملكة العربية السعودية بدعوة من النائب العام للمملكة سعود بن عبد الله المعجب لتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين البلدين.

وأوضحت وزارة العدل الجزائرية، في بيان لها، أن الزيارة التي تستمر لمدة ٣ أيام، تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين البلدين.

وتأتي هذه المذكرة مكملة للإطار الإتفاقي بين البلدين، لاسيما اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983، واتفاقية تسليم المجرمين والمحكوم عليهم لسنة 2013.