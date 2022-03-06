 الجزائر والسعودية يوقعان غدا مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي - بوابة الشروق
الأحد 6 مارس 2022 9:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟

النتـائـج تصويت

الجزائر والسعودية يوقعان غدا مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي

علم السعودية
علم السعودية
أ ش أ
نشر في: الأحد 6 مارس 2022 - 8:31 ص | آخر تحديث: الأحد 6 مارس 2022 - 8:32 ص

يزور وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، اليوم الأحد، المملكة العربية السعودية بدعوة من النائب العام للمملكة سعود بن عبد الله المعجب لتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين البلدين.
وأوضحت وزارة العدل الجزائرية، في بيان لها، أن الزيارة التي تستمر لمدة ٣ أيام، تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين البلدين.
وتأتي هذه المذكرة مكملة للإطار الإتفاقي بين البلدين، لاسيما اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983، واتفاقية تسليم المجرمين والمحكوم عليهم لسنة 2013.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك