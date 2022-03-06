اقتصاديون: تحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي للصين سيكون صعبا

قال اقتصاديون إن هدف الصين لتحقيق نمو اقتصادي يبلغ نحو 5ر5% هذا العام يمثل تحديا.

و نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الاقتصاديين القول إن تحقيق هذا الهدف سوف يدفع الحكومة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية، وتحفيز الطلب في قطاع العقارات، وتقديم المزيد من التيسيرات النقدية.

ويزيد هدف الناتج المحلي الإجمالي للصين عن توقعات الاقتصاديين للتوسع بنسبة 1ر5% هذا العام، وهو معدل نمو سوف يكون الأدنى منذ عام 1990، باستثناء عام 2020 الذي عانى بسبب وباء كورونا.

وسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 1ر8% في عام 2021، عندما حددت الحكومة هدفا متحفظا للنمو بنسبة "أعلى من 6%".