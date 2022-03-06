حددت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، جلسة 7 ابريل المقبل للنطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة".

وأحالت النيابة العالمة، المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى يوليو 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.