دي بروين يفضل الفوز بـ الدوري الإنجليزي على دوري الأبطال

فضل البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز عن دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الدوري بمثابة اختبار أصعب من دوري أبطال أوروبا.

وقال دي بروين في تصريحات نقلتها صحيفة «دايلي ميل» الإنجليزية: «لو علي الاختيار بين البطولتين، سأفضل الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأضاف: «الدوري يظهر استمرارية اللاعب على مدار موسم كامل، لكن في دوري الأبطال عليك أن تكون جيدا في أوقات معينة، الأمر يتعلق بالحظ مقارنة بالدوري الذي يتضمن مباريات أكثر».

وتابع: «ماذا يعني الإرث؟ هل إنجازاتي الشخصية كانت لتكون أكبر لو فزنا بدوري الأبطال العام الماضي؟ بالنسبة لي كلاعب، لا».

وأوضح: «هناك أساطير لم يفوزوا باللقب، في نهاية مسيرتي لن أنظر إلى ما لم أحققه، تتويج واحد إضافي لن يغير الكثير في مسيرتك».

وأتم: «كرياضي تشعر بالضيق من الخسارة، لكن أحيانا من الجيد أن تكون لديك ذكريات سيئة.. لا يمكنك أن تحظى بحياة مثالية، الأمر لا يسير بهذه الطريقة».