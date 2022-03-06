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فرنسا: ابنة شقيقة مارين لوبان تفضل دعم زعيم اليمين المتطرف زيمور على خالتها

د ب أ
نشر في: الأحد 6 مارس 2022 - 9:41 م | آخر تحديث: الأحد 6 مارس 2022 - 9:41 م

تعرضت المرشحة للانتخابات الفرنسية مارين لوبان لصفعة اليوم الأحد عندما أكدت ابنة شقيقتها دعمها لحملة منافسها اليميني المتطرف اريك زيمور.

وأوضحت ماريون ماريشال أسباب قرارها في مقابلة نشرتها مجلة "فالور اكتويل"، مع استعداد زيمور لتنظيم اجتماع انتخابي في تولون، وهو اختيار رمزي للمدينة.

وقد أصبحت المدينة الجنوبية موطنا للعديد من الفرنسيين الذين غادروا الجزائر بعد استقلالها وأصبحت معقلا لتيار اليمين وتظهر دعما قويا لصالح لوبان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن مريشال قولها للمجلة "لقد قررت أن أدعم اريك زيمور في الانتخابات الرئاسية.. سأدعم المرشح الذي أؤمن اليوم أنه الأفضل لتنفيذ الأفكار التي كنت أدافع عنها دائما".

وقالت إن خالتها ركزت على استراتيجية تتمثل في معارضة الصفوة في مقابل الشعب، وهو ما عاد بالفائدة على الرئيس ايمانويل ماكرون، في حين أن زيمور نجح "في جمع الشعب الفرنسي من كل الخلفيات والطبقات الاجتماعية".

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