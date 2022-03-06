وزير الشباب والرياضة يتفقد تطوير المدينة الشبابية ومركز التعليم المدني بالأقصر

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بزيارة مدينة الطود، لتفقد أعمال التطوير الجارية بكلا من المدينة الشبابية ومركز التعليم المدني بالأقصر.

وشملت جولة وزير الشباب والرياضة تفقد أعمال التطوير التي تمت بمركز التعليم المدني بالطود من توسعة الاستقبال، وعمل كافتيريا جديدة وإعادة تغيير تصميم الحديقة وعمل برجولات خشبية.

كما قام وزير الشباب والرياضة بتفقد المدينة الشبابية لمتابعة الانتهاء من تطوير الجناح الأيمن للمدينة استعدادًا لافتتاحه ومدى جاهزيته لاستقبال الزائرين وتفقد منطقة الملاعب والتي تضم الملاعب الخماسية والملعب الأكريليك والملعب القانوني، ومتابعة تطوير الملاعب، وإنشاء غرف تغيير الملابس والمطعم ومتابعة تطوير الغرف الفندقية بالمدينة.

وأكد صبحي أن الفترة الحالية ستشهد متابعات مستمرة لجميع المنشآت الشبابية والرياضية للوقوف على سير العمل، وما يقدم من خدمات من تلك المنشآت للمواطنين، مشددًا على ضرورة تطوير كل الأنشطة والبرامج المستهدفة، وضرورة الاهتمام بالبنية التحتية للمنشآت الشبابية مما يساهم في زيادة قدرة وزارة الشباب والرياضه في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.