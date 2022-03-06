مستشفى ولادة في أوكرانيا تتحول إلى مركز لعلاج مصابي الحرب

تحول مستشفى ولادة قريب من الخطوط الأمامية في كييف، إلى مركز لمعالجة الجرحى من الجنود والمدنيين جراء القصف الروسي.

وقال مدير المستشفى، الذي طلب عدم ذكر اسمه واسم المنشأة بسبب المخاوف الأمنية، إن العديد من موظفيه يعيشون الآن بشكل أساسي في المستشفى- بعضهم مع عائلاتهم - ويعملون على مدار الساعة في محاولة لمساعدة المصابين، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف: "في الوقت الحالي، ليس لدينا حالات ولادة، لكن لدينا الكثير من المواطنين والجنود الجرحى، يأتي السكان المحليون إلينا عندما يحتاجون إلى المساعدة في الغذاء والدواء".

وتابع: "نقدم جميع خدمات الرعاية الصحية العاجلة"، مؤكدا أن "أعداد المصابين مستمرة في الارتفاع"، مشيرا إلى أن "المرضى بما في ذلك النساء يأتون بسبب إصابات خطيرة في الأيام الأخيرة".

وذكر مدير المستشفى أن امرأة توفيت أمس السبت، بعد سقوط قنبلة روسية بالقرب من المستشفى، مشيرا إلى أن بعض الإصابات خطيرة للغاية.

وأوضح: "في الوقت الحالي المستشفى يتأقلم، على الرغم من تخصصه الأصلي كمستشفى للولادة".

وأضاف: "نحن مجهزون جيدا الآن، لكن المشكلة هي أن عدد الأشخاص الذين يأتون إلينا آخذ في الازدياد، وهناك الكثير من الأشخاص يأتون بإصابات خطيرة وليس لدينا ما يكفي من الكوادر الطبية إذا استمرت الأعداد في الارتفاع".

وذكر مدير المستشفى، أنه يحاول تأمين المعدات والمواد المخصصة لعلاج الجروح العسكرية الخطيرة، وهي أدوات لا تخزنها المستشفى عادة بكميات كبيرة.

وتابع "على الرغم من ذلك، يواصل المستشفى خدمة مرضاه الأساسيين، وولد هنا 20 طفلا منذ بدء الغزو قبل 10 أيام، وكلهم في أمان وبصحة جيدة".

ومضى قائلا: "لقد غادروا جميعا المستشفي إلى منازلهم أو سافروا إلى غرب أوكرانيا".