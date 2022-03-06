وزير الخارجية الأوكراني: فرض عقوبات جديدة على روسيا بداية من الأسبوع المقبل

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا بداية من الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن بلاده تعمل على تعزيز العقوبات بشكل كبير على موسكو.

وأضاف في كلمة له، مساء الأحد: «نحاول أن تكون الخسائر المالية أكبر لروسيا؛ بسبب هذه الحرب، وهناك 140 دولة وافقت على القرار الأممي الذي يطالب روسيا بوقف الحرب على أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة».

وتابع: «يجب علينا أن نكون جاهزين لمحو النظام الديكتاتوري للرئيس فلاديمير بوتين، يجب أن نوقف بوتين، الحرية أكثر قيمة لنا وسنبذل جهودًا قصوى للدفاع عنها»، قائلًا إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، شكّل الكتيبة الدولية، ويمكن للجميع أن ينضموا إليها؛ للدفاع عن أوكرانيا.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا اليوم الأحد، يومه الحادي عشر، مع إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على قبول شروطه لإنهاء ما يسميه «العمليات العسكرية»، يقابله تنديد من الرئيس الأوكراني زيلينسكي بحلف شمال الأطلسي الناتو؛ بسبب رفضهم جعل سماء أوكرانيا منطقة حظر جوي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس السبت، إنه يتعين على الصين التوسط في محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا، نظرا إلى أن الدول الغربية لا يمكنها لعب هذا الدور.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية قصفت صباح اليوم الأحد، المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.