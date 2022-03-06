مؤتمر بأبوظبي: تفادي 85% من بتر القدم السكري بالتقنيات المبتكرة

حذر أطباء ومتخصصون من تزايد حالات بتر القدم السكري عالميا، والتي تقدر بعشرات الحالات كل دقيقة، مؤكدين أنه يمكن تفادي بتر القدم السكرية بنسبة 85%، من خلال تدريب المتخصصين والاعتماد على التقنيات والمطهرات المبتكرة.

وأوضحوا خلال المؤتمر الدولي للعناية بالجروح بأبوظبي أن السبب في تزايد حالات البتر هو إهمال تقرحات القدم، وغياب التوعية بخطورة هذه التقرحات، إضافة إلى عدم الاعتماد على التقنيات الحديثة لعلاج الجروح.

وأوصى المؤتمر، اليوم الأحد، الأطباء بالتركيز على عمليات التطهير المبكر بالتقنيات الحديثة التي تسهم في التئام الجروح وعلاج التقرحات، مشددين على أهمية تدريب المتخصصين في العناية بالجروح بهذه التقنيات وتبني برامج فعالة للتوعية بخطورة إهمال قدم مريض السكري.

وعرض المؤتمر تقنية (الديرماسين) وهي تقنية مبتكرة مصنوعة من الماء المؤكسد، تستخدم لعلاج التقرحات السريرية وعلاج القدم السكري وعلاج الجروح، وتقليل عمليات بتر الأطراف.

وقدم المؤتمر آخر الدراسات السريرية المتعلقة بتقنية (الديرماسين) والتي أجازتها هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، وهيئة الصحة وحماية البيئة الأوروبية وهيئة الغذاء والدواء السعودية، ووزارة الصحة بالإمارات، لقدرتها على الحماية من الإصابة بـ"الغرغرينا"، وأنقذت آلاف الحالات من بتر القدم على مستوى العالم.

وهذه التقنية حولت الماء إلى محلول لتطهير الجلد والجروح وإزالة الأنسجة الميتة من الجروح، وتقتل مجموعة واسعة من مسببات الأمراض كالفيروسات، البكتيريا، الفطريات والجراثيم.

وقالت صفا قدومي مدير (مايكروسيف جروب)، المسؤولة عن التقنية إنها تتميز بكونها خالية من الكحول أو المواد الكيميائية، ما يجعلها آمنة على الجلد ولا تسبب التهيج أو الحساسية.

وأضافت خلال عرضها التقنية بالمؤتمر أن التقنية تعالج التقرحات السريرية، وتقرحات مرضى السكري، وجروح ما بعد العمليات الجراحية والجروح الناتجة عن الإصابات والحوادث كما أنها آمنة للاستخدام على الأنسجة والأعضاء المكشوفة والعظام.

وذكرت أنه تم اعتماد التقنية في مستشفيات دول الخليج لعلاج الحروق بانواعها، والتهيجات الجلدية، كما تستخدم أثناء العمليات الجراحية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية توفير أفضل عناية بالجروح للحفاظ على الأطراف وحماية حياة المرضى، إضافة إلى التوعية بأهمية حماية مرضى السكري من التقرحات وجروح الإقدام.