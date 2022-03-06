خالد عكاشة: روسيا لديها هدفان عسكريان من الحرب على أوكرانيا

قال خالد عكاشة، مدير مركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتجية، إن روسيا لديها حاليا هدفان عسكريان من الحرب على أوكرانيا، بالسيطرة على العاصمة والشريط الساحلي، وظهر ذلك في محاولتها اقتحام العاصمة كييف من المنطقة الشمالية، والاقتراب منها حتى 20 كيلو مترا من حدودها.

واستكمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أنه على مدار 3 ساعات متواصلة بدأت وسائل الإعلام الغربية والأمريكية الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط كييف، وأن روسيا تبذل جهدا بارزا وواضحا على سواحل البحر الأسود والشريط الساحلي لأوكرانيا.

وأشار إلى أن روسيا تعرف أهمية الساحل المائي لأوكرانيا، لذلك وجهت إليه جهدا عسكريا مكثفا خلال الـ 48 ساعة الماضية، لكن الغرب سوف يحاول بكل جهده الحيلولة دون سقوط أوكرانيا بالكامل في يد روسيا وذلك بدعمها بأي شكل، على حد قوله.

وأوضح، أن أوروبا كانت تعارض فكرة المقاتلين الأجانب، وحاليا أوكرانيا ودول أخرى تدعو لدخول مقاتلين أجانب للحرب ضد الروس.