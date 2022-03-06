متحدث التنمية المحلية: تحديد 123 ألف منزل ضمن سكن كريم بمحافظات حياة كريمة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة انتهت من تحديد مستحقي تدخلات مبادرة «سكن كريم»، بإجمالي 123 ألف منزل، مؤكدًا أنه جاري الانتهاء من المقايسات الهندسية الخاصة بالمنازل تمهيدًا لبدء التنفيذ خلال أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن الوزارة وفرت 100% من الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات حياة كريمة، والبالغ عددها 5 آلاف قطعة أرض، مشيرًا إلى أن قرى حياة كريمة تضم مجمعات خدمية إنتاجية عددها 333 مجمعًا في 52 مركزًا بالمحافظات.

واستكمل، أن المجمعات الخدمية خاصة بالوحدات المحلية، وهي عبارة عن مكاتب للشهر العقاري والتصامن الاجتماعي والتموين والبريد، تيسيرًا على المواطنين في قرى حياة كريمة، مضيفًا أنه يتم الآن تدريب الكوادر البشرية على العمل في هذه المجمعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفيما يخص الموجة الـ 19 من إزالات التعديات على الأراضي الزراعية، قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه بدأ اليوم المرحلة الثالثة منها والتي من المقرر لها أن تنتهي 26 مارس الجاري، مؤكدًا على تشكيل غرف عمليات بالتنسيق مع كل محافظة والمسؤولين عن أملاك الدولة لتنفيذ أهداف هذه الموجة.

وأشار إلى أن الموجة الأولى من الإزالات استهدفت أكثر من 5 آلاف مبنى، والمرحلة الثانية، 10 آلاف مبنى في جميع المحافظات، لافتًا إلى أنه الدولة المصرية تسعى إلى انهاء ملف التعديات على الأراضي الزراعية.

يذكر أن «سكن كريم»، هي مبادرة أطلقتها وزارة التضامن، في نوفمبر 2017، بهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية، وتطوير منازل الأسر الفقيرة.