وفد من سوق المال العراقى يتفقد مجمع المعرفة للثقافة المالية في مصر

تفقد وفد عراقى من سوق المال"مُجمع المعرفة للثقافة المالية غير المصرفية" التابع لهيئة الرقابة المالية، اليوم الأحد.

وأعرب الوفد عن إعجابه بمبادرة هيئة الرقابة المالية الطموحة لإنشاء مُجمع للمعرفة يستهدف نشر الثقافة المالية داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز اعتماد النمو الاقتصادي على الطاقات البشرية الخلاقة والمهارات التقنية العالية بشكل أكبر من اعتماده على الأصول المادية للقفز نحو تطلعات رؤية مصر 2030 عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة لمُجمع المعرفة في مكان واحد-وهي-معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.

وكان الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ونائباه قد التقوا صباح اليوم بالقرية الذكية بوفد من دولة العراق يضم حسن حمود حسانى رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، والسيد ثائر عدنان هاشم رئيس مجلس المحافظين لسوق العراق للأوراق المالية، و طه أحمد المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، وعلى عدنان هاشم رئيس مجلس إدارة جمعية وسطاء أوراق المال.

وبحث الجانبان، سبل تدعيم التكامل بين البلدين في سوق رأس المال وتنسيق السياسات والمواقف في كافة التجمعات والمحافل الإقليمية والدولية في ضوء انتخاب رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة ونائباُ لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو).