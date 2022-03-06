محافظ البحيرة: فحص ٧٢٢ ألف طالب بمبادرة علاج أمراض سوء التغذية

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وقال آمنة إن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر بلغ ٧٢٢ ألفا و٤٥١ طالبا وطالبة، حيث تم فحص ٥٢٩.٩٢٥ من طلاب القطاع الريفي، بينما تم فحص ١٩٢.٥٢٦ من طلاب الحضر، موضحا أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية، والتي تستهدف فحص طلاب جميع المدارس بالريف والحضر، وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة من خلال ١٣٠ فريقا طبيا متخصصا.