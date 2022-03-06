عالمة نفس ألمانية: التحدث مع الآخرين عن الخوف بسبب الحرب سبيل للتغلب عليه

قد يكون الخوف شعورا معطلا في أحيان كثيرة. وبعد عامين من تفشي وباء كورونا المستجد، وفي ظل نشوب حرب في أوكرانيا حاليا، ينتاب كثير من الأشخاص حول العالم مشاعر خوف على حياتهم ومستقبلهم.

وفي هذا السياق أوصت عالمة النفس الألمانية سوزانا هارتمان-شتراوس من يشعرون بالخوف حاليا على خلفية الحرب في أوكرانيا، بضرورة الاعتراف بهذه المشاعر والتحدث عنها بوضوح.

وقالت المعالجة النفسية الألمانية المنحدرة من مدينة كالف بولاية بادن-فورتمبرج بجنوب ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الاعتراف بمشاعر الخوف والتحدث عنها بوضوح له تأثير علاجي، مؤكدة أن التحدث مع آخرين يعد مهما أيضا.

وفي حال الشعور بعبء شديد بسبب المخاوف، تنصح الخبيرة الألمانية بالقيام بفصل واضح عمّا يدور حول المرء ويتسبب في شعوره بالخوف، وأوضحت كيفية القيام بذلك قائلة: "ما أقرأه الآن وأراه وأسمعه، لا يخصني. إنها كارثة لمن يعايش هذه الحرب الآن. إنني اليوم وهنا في أمان".