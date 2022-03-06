قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه تحدث خلال الفترة الأخيرة مع أكثر من 200 نائب في الكونجرس الأمريكي، لافتًا إلى أنهم «مخلصون ومهتمون بالمساعدة الحقيقية لبلاده».

وأضاف في كلمة له، مساء الأحد، أن بلاده تطلب الطائرات المقاتلة؛ من أجل جعل الأجواء الأوكرانية آمنة، متابعًا: «تحدثت مع رئيس الوزراء النمساوي، وأشكر تلك الدولة على العلاقات مع أوكرانيا».

وتابع: «تحدثت إلى إيلون ماسك ونشعر بدعمه، وبحثنا كيف سننتصر ونتعاون معه بعد ذلك.. نحن لا نخاف لأن العالم كله معه»، متوجهًا برسالة إلى شعبه: «أيها الأوكران اخترنا المستقبل لدولتنا ونحارب ضد الروس من أجل حريتنا».

وأردف: «خلال اليوم أو الأسبوع المقبل من الممكن أن نتغلب على الشر، يجب على الشعب الروسي أن يواصل التظاهرات والاحتجاجات ونحن في أوكرانيا نريد السلام»، مضيفًا: «أيها الروس هذه الحرب ليست على أوكرانيا فقط، عليكم أن تدافعوا عن حريتكم، لأن الفقر سيتحدث بدلا منكم في المستقبل وعليكم ألا تصمتوا».