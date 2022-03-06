اسمها أنثى والنافذة  في رابع ليالي مهرجان نوادي المسرح بالجيزة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم عروضها ضمن مهرجان نوادي المسرح الإقليمي الذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بقصر ثقافة الجيزة على مسرح مركز الجيزة الثقافي، حيث شهد المسرح عرضين مسرحيين تابعين لفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان.

العرض الأول مسرحية "اسمها أنثى" فكرة وإخراج همت مصطفى، وتدور أحداثها حول تحرر المرأة من القيود والمعتقدات المتعارف عليها التى كانت تخنقها وتمنعها من حقوقها تحت مسمى العادات والتقاليد.

أقيم العرض الثاني لمسرحية "النافذة" تأليف الكاتب البولندي إيرينوش إيريدنسكي وبطولة دينا صلاح صبري ومصطفى عبد الهادي، وإخراج مها مصطفى.

وتدور أحداثه حول زوجين شابين تعاني الزوجة من الوحدة بعدما انزوى زوجها فجأة بعيدا عنها متخذا من غرفة مظلمة في المنزل مقرا له يقضي به معظم أوقاته محدقا في النافذة دون أسباب منطقية في حين أن الزوج أيضا يشعر أيضا بأنها لا تستطيع فهمه أو حتى الشعور بما وصل إليه من يأس وإحباط، وكان مارآه عبر النافذة كفيلا بقلب حياهما رأسا على عقب وإعادة النبض إليها مرة أخرى.

يأتي ذلك بحضور أعضاء لجنة التحكيم د. محمد الشافعي، والفنان حمدي حسين، والمهندس وائل عبد الله.