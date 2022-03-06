المصلون يؤدون صلاة الفجر بالمسجد الحرام دون تباعد جسدي

أدى المصلون بالمسجد الحرام صلاة الفجر، اليوم الأحد، دون تباعد جسدي، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية السعودية برفع الإجراءات الاحترازية وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المسجد الحرام يوفر بيئة صحية وآمنة، حيث تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتنقية هواء التكييف داخل المسجد الحرام 9 مرات يومياً، وتعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية قبل إخراجه إلى نواحي البيت العتيق، من خلال أجهزة تكييف خاصة، كما تتم عملية تنقية الهواء بنسبة 100%، من خلال عدة مراحل، منها سحب الهواء الطبيعي من سطح المسجد الحرام بواسطة مراوح السحب، حيث يوجه الهواء للفلاتر التي يتم تنظيفها يوميًا.

كما يواصل أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة القيام بأعمال تطهير المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين حيث يتم غسله 10 مراتٍ يومياً باستخدام أحدث الآليات التي وفرتها القيادة الرشيدة لضمان صحة وسلامة القاصدين عند أداء النسك والعبادات.

وفي سياق متصل، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإزالة ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام التي اعتمدتها الرئاسة مع بداية جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة الجائحة وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامات.