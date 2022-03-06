دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الروس إلى النزول فورا إلى الشوارع احتجاجا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي، مستخدما اللغة الروسية في جزء من خطاب متلفز كان يتحدث فيه بالأساس باللغة الأوكرانية: "مواطنو روسيا - بالنسبة لكم، هذا صراع ليس فقط من أجل السلام في أوكرانيا، إنه صراع من أجل بلدكم"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف: "إذا التزمتم الصمت الآن، فإن فقركم فقط هو الذي سيتحدث نيابة عنكم لاحقا، ولن تحصلوا على إجابة سوى القمع".

وتابع زيلينسكي: "يواجه الروس الآن مثل الشعب الأوكراني خيارا بين الحياة والعبودية".

وتشير تقارير منظمات حقوقية ووسائل إعلام غربية إلى اعتقال آلاف الأشخاص في روسيا بسبب احتجاجهم على غزو أوكرانيا.