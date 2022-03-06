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انتهى التحالف الفائز بصفقة أنابيب الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية من الاتفاق مع 19 مصرفا لتقديم تمويل معبري بقيمة 4ر13 مليار دولار لتمويل الصفقة البالغة قيمتها الكلية نحو 5ر15 مليار دولار.

ونقل موقع "العربية نت" عن مصادر مصرفية مطلعة القول إن تحالف المصارف المشاركة في توفير التمويل يتضمن إتش إس بي سي وجيه بي مورجان وبي إن بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول وغيرها.

كما تشارك في عملية التمويل بنوك خليجية على غرار بنك الرياض وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري.

وقالت المصادر إن تسعير التمويل الذي يبلغ أجله سبع سنوات سيبدأ عند مستوى 50 نقطة أساس، وسيرتفع سنويا وصولا إلى 175 نقطة أساس بنهاية التمويل.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلنت أرامكو عن إتمام الصفقة التي يستحوذ بموجبها ائتلاف مستثمرين بقيادة "بلاك روك" للأصول الثابتة والحصانة الاستثمارية، على حصة 49% في ملكية شركة أرامكو لإمداد الغاز التابعة لأرامكو والتي لا تزال تحتفظ بحصة مسيطرة.