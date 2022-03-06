تضامن النواب: نسعى لإصدار مشروع قانون لدعم الجمعيات الأهلية بقطاع الكهرباء

أكد رئيس تضامن النواب أن لجنة تضامن الاجتماعي ستستدعي ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، وعقد جلسة مع وزارة الكهرباء والمالية وشركة مياه الشرب والغاز؛ من أجل تقديم مشروع قانون نتعاون مع المجتمع المدني والمعاملة بالمثل مثل الأندية الرياضية.

وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية تئن من غلاء أسعار الكهرباء وهناك فواتير غير عادية، قائلا: "مش عاوزين الجمعيات تقفل مثل مؤسسة الدكتورة جمال شيحة الكبد ومؤسسة 57357 والتي تقوم بدور هام في الشارع المصري، ولا بد من التعاون مع الجمعيات لأنه لو تم سحب أو إلغاء دور تلك الجمعيات سوف تزيد الأعباء على الدولة والتى تقوم بدور هام فى خدمة المواطن".

ومن جانبه، طالب ممثل وزارة الكهرباء جابر دسوقي بضرورة إصدار تشريع بمعاملة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأندية الرياضية، بهدف رفع العبء عن كاهل الجمعيات الأهلية، جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للجنة التضامن الاجتماعي؛ لبحث المعوقات التي تواجه الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني مع ممثلي الحكومة من عدة وزارات.