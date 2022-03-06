عضو «مكافحة كورونا» عن انخفاض الإصابات: الموجة الحالية تنحسر

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن آخر تطورات الوضع الوبائي داخل مصر خلال الفترة الماضية، متمنيًا أن يكون فيروس كورونا في نهاية انتشاره حول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا في مصر خلال الفترة الماضية في انخفاض ملحوظ، قائلًا: «دا مؤشر على أن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات في تناقص».

واستكمل، أن انخفاض أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا في الفترة الحالية تشير إلى أن هذه الموجة تنحسر، مشيرًا إلى أنه إذا لم تسجل البلاد موجات جديدة لفيروس كورونا فإنه يتحول إلى مرض مستوطن كالأنفلونزا الموسمية.

وتابع، أنه إذا تحول فيروس كورونا إلى مرض مستوطن فسيكون له لقاح يؤخذ سنويًا أو نصف سنويًا على حسب احتياج الجهاز المناعي لكل مواطن، مضيفًا: «أتمنى تكون دي آخر موجة ويختفي الخوف الذي تواجد أثناء عام 2019 و2020».