ضبط 3 أطنان دقيق مدعم بمخزن في البحيرة

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تمكنت مباحث التموين بالاشتراك مع مفتشى مديرية التموين والتجارة الداخلية وتموين إيتاى البارود من ضبط ٣ أطنان دقيق مدعم داخل أحد المخازن بايتاي البارود قبل نخلهم وبيعهم كدقيق حر.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع استمرار تلك الحملات أيام الجمع والعطلات الرسمية للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق بمركز ومدينة إيتاى البارود، وأسفرت عن ضبط ٣ طن دقيق مدعم داخل أحد المخازن بمركز إيتاي البارود قبل قيام المخالف بنخلهم وبيعهم كدقيق حر.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.