أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، السماح بدخول المقيم غير المحصن إلى المملكة مشيرة الى أن الجرعة "التنشيطية" شرط للسعوديين عند المغادرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية طلال الشلهوب، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، اليوم الأحد، استمرار شرط الجرعة التنشيطية للمواطنين (السعوديين) عند المغادرة، واستمرار اشتراط التحصين عبر توكلنا عند دخول المنشآت.

وأشار إلى عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص "بي.سي.آر" للقادمين إلى المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، إن المملكة باتت على مشارف انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف متحدث الصحة، أن الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، انخفضت بنسبة 62% خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن من أهم المرتكزات خلال المرحلة القادمة هي الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل جهود الجميع.

وشهدت السعودية انخفاضا كبيراً في إجمالي أعداد الإصابات الجديدة اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" طوال شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير 2022، بتراجع تجاوزت نسبته 55.9%.