الداخلية التونسية تعلن عن إحباط «مخطط إرهابي» يستهدف منشآت أمنية وعسكرية

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية يوم السبت عن إحباط "مخطط إرهابي" يستهدف منشآت أمنية وعسكرية تقوده امرأة.

وجاء في بيان للوزارة أنه ضمن تفاصيل المخطط كان يجري التحضير لاختطاف أفراد من رجال الأمن والجيش للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية.

وكشفت الوزارة أن المرأة التي جرى اعتقالها كانت تخطط لتنفيذ عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته.

وسبق أن قضت المرأة عقوبة بالسجن لتورطها في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية، بحسب نفس المصدر.

وصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضدها بعد إحالتها على النيابة العامة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت امرأة تلقت تدريبا في سوريا كانت تخطط للقيام بتفجير إرهابي بأحد المنشآت السياحية.