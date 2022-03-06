محافظ الأقصر يتفقد أعمال إنشاء محطة صرف قرية الرزيقات بحري بأرمنت

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أعمال تنفيذ إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية الرزيقات بحري بمدينة أرمنت، والتي تم تنفيذ نسبة كبيرة من أعمالها.

واستمع لشرح مفصل من المهندس محمد عيد، نائب مدير فرع الشركة المنفذة للمشروع عن مراحل ونسب إنجاز العمل بالمحطة التي تستخدم أكثر من 25 ألف نسمة من سكان قرى الرزيقات وتوابعها.

وأشارت المهندسة رقية حماد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال خطوط الطرد وشبكات الانحدار وتوريد المهمات الكهروميكاينية للمحطة التي تم الانتهاء من تنفيذ نحو 70 % من إجمالي أعمالها.

وأكدت حماد، أنه يتم إنجاز العمل بالمحطة تمهيدًا للانتهاء من أعمال إنشائها في الـ30 من يونيو القادم مع نهاية مشروعات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة طبقًا للجدول الزمني المقرر بتكلفة إجمالية لمشروعات الصرف الصحي المدرجة بالمبادرة بمركز أرمنت تقدر بنحو 250 مليون جنيه.