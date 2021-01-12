عواصف ترابية تسيطر على أجواء شمال سيناء

تشهد محافظة شمال سيناء أحوالا جوية غير مستقرة، تمثلت في عواصف ترابية وارتفاع في درجات الحرارة، وتسببت في حجب مستوى الرؤية.

وحذرت مجالس المدن المسافرين بتوخي الحذر عند القيادة على الطرق؛ بسبب تحرك الرمال على الطرق وانخفاض مستوى الرؤية، كما حذرت من الاقتراب من اللوحات المعدنية وأعمدة الكهرباء.

وتابعت غرفة عمليات ديوان عام محافظة شمال سيناء الأحوال الجوية، بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية في مجالس المدن، وفرق الطوارئ< للتدخل عند تلقى بلاغات في كافة القطاعات الخدمية، خاصة قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والموارد المائية.