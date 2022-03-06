محمود محيي الدين: تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا الاقتصادية تعيسة للغاية

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن رأيه بشأن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على العالم، ليس بالضرورة أن يكون انعكاسًا لآراء الصندوق والأمم المتحدة، موضحًا أن العالم يشهد تراجعًا في معدلات النمو، التي وصلت لأرقام سلبية بسبب جائحة كورونا.

وأضاف محيي الدين، خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء أمس السبت، أن معدلات النمو أقل؛ بسبب ظهور متحور «أوميكرون»، وكل النزاعات السابقة على أوكرانيا، والتوتر في أطر التجارة بين الدول الكبرى تجاريًا وسياسيًا، مؤكدًا أن «العالم لم يكن بحاجة لتلك المأساة الإنسانية».

وأشار إلى أن «العالم كان في انتظار فرص التعافي والنمو والاستثمار وخروج الناس إلى الحياة والمعيشة»، متابعًا: «لا نحتاج النظر إلى تلك المناظر البشعة الدامية، وللأسف كان للإقليم العربي منها نصيب كبير، وتعيد الذكرى بأسى لما حدث في عدد كبير من الدول العربية والإفريقية».

ولفت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أن أوروبا لم تشهد حربًا مثلما يحدث الآن، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، قائلًا إن الأمر يتجاوز كل التوترات التي حدثت، في ظل أن الحرب الباردة لم تشهد تلك المناوشات.

وأوضح أن الحرب الباردة علمت حدودها، وكان أقصى شيء فيها مرتبط بوضع الصواريخ الروسية في كوبا مقابل الصواريخ الموجودة في قواعد تركية، في بداية الستينيات، إلا في أطر الحرب والنزاع بالوكالة، لافتًا إلى أن «ما نراه الآن لم يكن متوقعا على الإطلاق».

ونوه إلى أن الأزمة لها تداعيات إنسانية ثقيلة، إضافة إلى أن تداعياتها الاقتصادية تعيسة للغاية، مضيفًا: «نناشد وندعو ونبتهل إلى الله إنهاء هذا الصراع والصراعات والحروب الأخرى، لا أحد يربح في الحرب إلا عدد قليل، هناك من يستفيد كتجار الأسلحة والسلع الأساسية، لكنها استفادة مؤقتة له ولمجموعته بقدر الانتهازية».

وذكر المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن المشكلات التي تؤثر على العالم، تكون وفقًا لـ3 سيناريوهات، مشيرًا إلى أن «الأبسط انتهاء الحرب مساء اليوم، مع استمرار تداعياتها على التضخم وقنوات نقل السلع الأساسية، والوقود والطاقة من روسيا إلى دول أوروبا، والقمح إلى الدول العربية، والسياحة التي لن تعود بسرعة، والتخوفات الشديدة من الغد».

وتابع أن الحرب أثرت على المواطن من خلال تراجع النمو وزيادة التضخم في أهم بندين، منوهًا إلى أن معدل التضخم عالميًا بلغ أعلى مستوياته، على مدار 40 عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، و20 عامًا في الدول الأوروبية.

وأكد على وجود حالة من الارتفاع في التضخم كبيرة، ويزداد معدله عن المتوقع، مختتمًا: «الأمر متربط بالمعنيين بالسياسات النقدية والبنوك المركزية، والتأثير يجعل البنوك المركزية تتردد في ارتفاع أسعار الفائدة حتى تراقب التأثير».