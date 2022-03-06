البطريرك الماروني بلبنان: لا يجوز تحت أي ذريعة الالتفاف على الانتخابات النيابية

قال البطريرك الماروني بلبنان بشاره بطرس الراعي، أنه لا يجوز تحت أي ذريعة الالتفاف على الانتخابات النيابية المقررة في شهر مايو المقبل، معتبرا أنها الاستحقاق الدستوري الملازم للنظام الديمقراطي ولا بد أن يتم في موعده.

ودعا الراعي في عظته الأسبوعية لعدم اختلاق ذرائع لتأجيل الانتخابات، مشددا على ضرورة توفير أفضل الظروف الممكنة لإجرائها، معبرا عن أمنيته في أن يتقدم إلى الانتخابات من يستحق تمثيل المواطنين، ومن يتمتع بشخصية متوازنة، وفكر إصلاحي وسمعة عطرة، ومواقف وطنية.

وأضاف أن عضوية مجلس النواب اللبناني هذه المرة ليست جاها وهواية ومتعة سياسية، بل خدمة ومواجهة ديمقراطية لأن لبنان قادم على حسم خيارات كبيرة في الأشهر المقبلة، وفي العهد الرئاسي الجديد.

وأوضح أن لبنان لا يستطيع أن يبقى في اللادولة والفوضى والانهيار والضياع، مشددا على انه أمة وجدت لتبقى حرة ونموذجا وصاحبة رسالة في محيطها وعلى ضفة البحر الأبيض المتوسط.

وحول الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد البطريرك الماروني على ضرورة الحياد، وذلك عبر التعاطف والتضامن والوساطة من دون التورط سياسيا وعسكريا.