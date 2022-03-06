اليمينيون يتظاهرون لإحياء ذكرى تدمير مدينة كيمنيتس الألمانية في الحرب العالمية

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خرج أكثر من ألف شخص من أنصار حزب "ساكسونيا الحرة" اليميني الصغير إلى الشوارع اليوم السبت للتظاهر في الذكرى السنوية لتدمير مدينة كيمنيتس الألمانية في الحرب العالمية الثانية.

وقالت الشرطة إن الأمور ظلت هادئة حتى بعد الظهر.

وأضافت أن سكان المدينة أبدوا رغبتهم في وضع علامة سلام في سوق المدينة عند المساء.

ويتم الاحتفال بيوم الخامس من مارس من كل عام في كيمنيتس "كيوم للسلام"، حيث تم تدمير أجزاء من المدينة في ذلك اليوم من عام 1945 خلال غارات الحلفاء الجوية.

وبحسب بيانات المدينة لقي 2100 شخص حتفهم في النيران والحطام في ذلك اليوم.