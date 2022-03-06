صناعة النواب توصي بسرعة تنفيذ خدمات النقل الإلكترونية

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، أن الموانئ الجافة بالمساحات وبها مناطق حرة تكون بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.

كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم الاحد، بسرعة تنفيذ منظومة "خدمات النقل الإلكترونية".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد أثناء مناقشة دور وزارة النقل في موضوع ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وإنشاء موانئ جافة جديدة للمناطق الصناعية مع ربط المُصدرين إلكترونياً بهذه الموانئ لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي وآلية تدعيم أساطيل النقل البري لنقل الحاويات بالمناطق الصناعية وأثره في تخفيض تكلفة النقل الداخلي.

وقال محمود إن الدولة عملت شبكات طرق وكانت الطرق قديما تعاني من الزحام، موضحا أنه بعد التوسع أصبح هناك أزمة في سيارات النقل في الداخل أو إحضار المواد الخام من الموانئ وأصبح هناك احتكار من بعض السيارات فأصبح عدد السيارات أقل من احتياجات السوق لنقل السلع

وعلق عماد الدين محمود مستشار رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخل والدولي بأن هناك أزمة بالفعل في وسائل النقل وهناك ارتفاع معين في بعض المواسم، موضحا أن هناك تطبيقات إلكترونية للتخفيف من حدة الازمات التي قد تقابل البعض، كما أن هناك ٢٠ شركة تحظو خطى "أوبر" و"كريم" للنقل عبر التقديم للمنصة.

وقال إنه لاحظنا لابد من وجود تطبيقات إلكترونية تنظم هذه الأمور وستساهم في تخفيض الأسعار وتساعد على التنظيم.

وأوضح ممثل الحكومة، أن منصة خدمات النقل البري عبارة عن موقع إلكتروني يقدم في مرحلته الأولى، خدمات استخراج بطاقات تشغيل المركبات والتراخيص والتصاريح والموافقات والافراجات للناقلين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، وهي واحدة من أسس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ولرفع كفاءة المنصة فقد تم ربطها بكافة الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل البري (وزارة الاستثمار – وزارة العدل – وزارة الداخلية - جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة التنمية الصناعية) للتحقق من الوثائق المصدرة من تلك الجهات لتسهيل عملية الإصدار للتراخيص والموافقات والافراجات والتصاريح عن البعد وبدون عناء.