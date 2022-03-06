صناعة النواب توصي بسرعة تنفيذ خدمات النقل الإلكترونية

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، أن الموانئ الجافة بالمساحات وبها مناطق حرة تكون بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.
كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم الاحد، بسرعة تنفيذ منظومة "خدمات النقل الإلكترونية".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد أثناء مناقشة دور وزارة النقل في موضوع ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وإنشاء موانئ جافة جديدة للمناطق الصناعية مع ربط المُصدرين إلكترونياً بهذه الموانئ لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي وآلية تدعيم أساطيل النقل البري لنقل الحاويات بالمناطق الصناعية وأثره في تخفيض تكلفة النقل الداخلي.
وقال محمود إن الدولة عملت شبكات طرق وكانت الطرق قديما تعاني من الزحام، موضحا أنه بعد التوسع أصبح هناك أزمة في سيارات النقل في الداخل أو إحضار المواد الخام من الموانئ وأصبح هناك احتكار من بعض السيارات فأصبح عدد السيارات أقل من احتياجات السوق لنقل السلع
وعلق عماد الدين محمود مستشار رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخل والدولي بأن هناك أزمة بالفعل في وسائل النقل وهناك ارتفاع معين في بعض المواسم، موضحا أن هناك تطبيقات إلكترونية للتخفيف من حدة الازمات التي قد تقابل البعض، كما أن هناك ٢٠ شركة تحظو خطى "أوبر" و"كريم" للنقل عبر التقديم للمنصة.
وقال إنه لاحظنا لابد من وجود تطبيقات إلكترونية تنظم هذه الأمور وستساهم في تخفيض الأسعار وتساعد على التنظيم.
وأوضح ممثل الحكومة، أن منصة خدمات النقل البري عبارة عن موقع إلكتروني يقدم في مرحلته الأولى، خدمات استخراج بطاقات تشغيل المركبات والتراخيص والتصاريح والموافقات والافراجات للناقلين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، وهي واحدة من أسس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ولرفع كفاءة المنصة فقد تم ربطها بكافة الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل البري (وزارة الاستثمار – وزارة العدل – وزارة الداخلية - جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة التنمية الصناعية) للتحقق من الوثائق المصدرة من تلك الجهات لتسهيل عملية الإصدار للتراخيص والموافقات والافراجات والتصاريح عن البعد وبدون عناء.