ألمانيا تشيد محطة غاز طبيعي مسال لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي

دخلت ألمانيا في شراكة مع شركتي "نيديرلاندسه خاسيوني" الهولندية و "آر دبليو إي" الألمانية لبناء محطة غاز طبيعي مسال في البلاد في الوقت الذي يحاول فيه أكبر اقتصاد في أوروبا أن يقلل الاعتماد على واردات الطاقة الروسية.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم السبت إن بنك "كيه إف دبليو" الألماني وقع مذكرة تفاهم مع شركتي الطاقة لتشييد محطة غاز طبيعي مسال في مدينة برونسبويتل الساحلية شمالي البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبينما ستشغل خاسيوني المحطة، ستملك الحكومة الألمانية نصفها عبر بنك "كيه إف دبليو". وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان عبر البريد الإلكتروني "إنه من الضروري أن يتم تقليل الاعتماد على الواردات الروسية في أسرع وقت ممكن".

يشار إلى أن ألمانيا تعتمد على روسيا في نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي.