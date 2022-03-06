 غلق وتشميع مطعم مشويات شهير بالجيزة بعد ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي - بوابة الشروق
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غلق وتشميع مطعم مشويات شهير بالجيزة بعد ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي

يارا صابر:
نشر في: الأحد 6 مارس 2022 - 7:44 م | آخر تحديث: الأحد 6 مارس 2022 - 7:44 م
أعلنت محافظة الجيزة، شن حملات مكبرة علي المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم، أن الحملة اسفرت عن غلق وتشميع مطعم مشويات بقطاع هضبة الأهرام في المنطقه ٢٧٣ ن غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية، إلى جانب ضبط لحوم مفروم وكفته غير صالحة للاستخدام الآدمي به، وذلك فور تلقي شكوى المواطنين من المطعم المشار اليه وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

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