جونسون ينفي إرسال دول حلف الناتو عسكريين إلى أوكرانيا

نفى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، إرسال أي دولة من دول «الناتو» وحدات قتالية عسكرية إلى أوكرانيا.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، جاءت تصريحات جونسون خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» قال فيها: «لم ترسل أي دولة من دول الناتو وحدات قتالية إلى أوكرانيا».

ودعا لتنفيذ خطة للتعامل مع الوضع في أوكرانيا، تضمنت نقاط ست بينها: الانفتاح على الدبلوماسية، ووقف التصعيد، شريطة أن يكون لدى حكومة أوكرانيا مشاركة كاملة في أي تسوية محتملة.

كما تتضمن الخطة، وفق جونسون، تعظيم الضغط الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا: «يجب أن نذهب إلى أبعد من العقوبات الاقتصادية، ونطرد كل بنك روسي من نظام سويفت، ونمنح وكالات إنفاذ القانون لدينا سلطات غير مسبوقة لتقشير واجهة الأموال الروسية القذرة في لندن»، وفق تعبيره.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا اليوم الأحد، يومه الحادي عشر، مع إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على قبول شروطه لإنهاء ما يسميه «العمليات العسكرية»، يقابله تنديد من الرئيس الأوكراني زيلينسكي بحلف شمال الأطلسي الناتو؛ بسبب رفضهم جعل سماء أوكرانيا منطقة حظر جوي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس السبت، إنه يتعين على الصين التوسط في محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا، نظرا إلى أن الدول الغربية لا يمكنها لعب هذا الدور.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية قصفت صباح اليوم الأحد، المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.