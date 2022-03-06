التموين: تخفيضات على سلع رمضان بنسبة 25%

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة على استعداد كامل لاستقبال شهر رمضان، مضيفًا أن المعارض الخاصة بعرض السلع الرمضانية ستبدأ 24 مارس الجاري وحتى الأول من إبريل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن معارض السلع الغذائية ستحتوي على تخفيضات ما بين 20 لـ 25%، متابعًا أنه تم الاتفاق بين وزارة التموين والمحافظات بإنشاء معارض في كافة المحافظات.

واستكمل، أن هناك 160 شادرًا، بجانب 1250 مركزًا تجاريًا يشارك مع وزارة التموين لتقديم السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات تصل لـ 25%، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل 6 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية لعرض السلع الغذائية.

وأشار إلى أن هناك مخزون كافي من السلع الغذائية الأساسية في ظل زيادة الاقبال علىهم خلال شهر رمضان، مضيفًا أنه تم الاستعداد إلى توافرها منذ 3 أشهر ماضية من قبل القيادة السياسية وضخ أكثر من 50 مليار جنيه للتوسع في المناطق اللوجستية والمخازن، بجانب الخطة التي وضعت لدراسة مدى احتياج الدولة من السلع على مستوى الجمهورية.