مدرب الوداد: لن نلعب من أجل التعادل أمام الزمالك في القاهرة

أكد وليد الركراكي، مدرب الوداد المغربي، أن فريقه يسعى للفوز على الزمالك في معقله بالقاهرة.

ويلتقي الوداد المغربي مع الزمالك في القاهرة ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال يوم الجمعة المقبل.

ويحتل الوداد المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وبفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث ولديه نقطتين، بينما يتصدر بترو أتليتكو الأنجولي الترتيب برصيد 7 نقاط.

وتحدث وليد الركراكي عن مواجهة الزمالك في تصريحات نقلتها صحيفة «المنتخب المغربية» قائلًا: "هي مباراة قوية تلك التي تنتظرنا أمام الزمالك بالقاهرة، فكما أننا استفدنا من حضور جماهيرنا لنحقق فوزًا كبيرًا، سيعتمدون أيضًا على جماهيرهم لصناعة الفارق".

وأضاف: "لن نواجه الزمالك في معقله لننال نقطة التعادل، سنلعب هناك من أجل الفوز، ونملك الأدوات لتحقيق ذلك".

وأشار: "الزمالك لا يملك خيار سوى الفوز ليبقي على حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي"

وأتم: "نحن أيضا نتوق لتحقيق الفوز الذي يوصلنا للنقطة التاسعة ويقربنا أكثر من عبور دور المجموعات".