صحيفة: اليابان تصف روسيا بأنها تمثل «تحديا أمنيا»

من المقرر أن تصف اليابان روسيا بأنها تمثل "تحديا أمنيا" ،وذلك في مراجعة مقررة في نهاية العام لاستراتيجية الأمن القومي ، بسبب الصراع في أوكرانيا، طبقا لما ذكرته صحيفة "يوميوري" اليابانية.

وأضافت الصحيفة أن الاستراتيجية الحالية، التي تم تنفيذها أولا في عام 2013، وتستهدف توجيه سياسة الأمن اليابانية، لعقد من الزمن، تعتبر روسيا شريكا ، مع تأكيد على تعزيز التعاون في مجالات، بما فيها الأمن والطاقة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ومع ذلك قررت الحكومة أنه لم يعد بإمكانها تصنيف روسيا كشريك ، بسبب غزوها لأوكرانيا، طبقا لما ذكره تقرير الصحيفة نقلا عن مصادر لم يتم الكشف عنها.

وقالت الصحيفة إن المراجعة، إذا تم إجراؤها رسميا، فسوف تضع روسيا في نفس الخانة مع الصين وكوريا الشمالية.

يذكر أنه يوجد أيضا نزاع إقليميا طويل الأمد بين روسيا واليابان ، حول أربع جزر صغيرة، في المياه الفاصلة بين الدولتين.